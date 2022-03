Homem que levou R$ 120 mil de loja de celulares no AP é preso em SC com carro de luxo

No Amapá, crimes foram de furto em loja de celulares na capital e tentativa de furto em caixas eletrônicos em Macapá e Oiapoque.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um ladrão procurado no Amapá por ser considerado exímio arrombador de caixas eletrônicos, cofres e outras travas de alta segurança, foi preso no Estado de Santa Catarina nesta quarta-feira (2).

A prisão ocorreu na cidade de São Francisco do Sul, a 198 km de Florianópolis, em uma ação conjunta das Divisões de Repressão ao Crime Organizado (Draco) dos dois Estados.

De acordo com o delegado Estéfano Santos, da Draco amapaense, o criminoso possuía alto padrão de vida na cidade catarinense. Durante a prisão, os policiais apreenderam um carro de luxo, da fabricante Audi. O automóvel importado é avaliado em R$ 250 mil.

As autoridades não divulgaram o nome do investigado, mas o Portal SN.com apurou que ele é Diego Borges, o Botinha, que era uma dos alvos da Operação Casa de Papel, ocorrida em maio 2021 e que investigou e prendeu membros de uma quadrilha de caixeiros, como são chamados os arrombadores de travas e fechaduras de alta segurança, como cofres, caixas eletrônicos e instalações de grandes lojas.

À época da operação, 4 pessoas foram presas em Macapá (AP), Santana (AP) e Joinville (SC). Desde então, Botinha, que é natural do estado catarinense, estava foragido.

Segundo a polícia amapaense, após a Operação Casa de Papel, com a ajuda de criminosos locais, ele participou de três crimes no Amapá. Um deles foi o furto a uma loja de celulares, que rendeu R$ 120 mil aos criminosos. Botinha passou com facilidade pelo sistema de alarmes e travas do estabelecimento, afirma a polícia.

Outras duas ações criminosas com a participação de Botinha ocorreram antes da operação: foram as tentativas de arrombamento e furto a caixas eletrônicos nas cidades de Macapá e Oiapoque. Mas ambas deram errado.

De acordo com o delegado Estéfano, as duas facções criminosas, a catarinense e a amapaense, atuam em parceria.

“Estamos providenciando o recambiamento desse indivíduo aqui para o Estado do Amapá, onde vai responder pelos crimes que praticou, entre eles, o furto mediante arrombamento e associação criminosa, pois descobrimos que ele tem negócios ilícitos com uma facção criminosa aqui do Estado”, explicou o delegado.

Botinha também responde por outros furtos a caixas eletrônicos em Santa Catarina.