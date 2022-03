Próximas horas serão decisivas para o PDT

Em encontro ontem, Waldez e gestores definiram quem fica e quem sai para disputar cargos de deputado estadual e federal

Por SELES NAFES

As próximas 24h serão decisivas para o futuro do PDT no Amapá, especialmente por um aspecto: como é o partido que mais governou o Estado (4 mandatos de Waldez), a legenda tem a responsabilidade natural de consolidar posição no cenário político para os anos que virão. Para tal, precisará de mandatos.

Ao contrário de outros partidos, a legenda não deixou de fazer o dever de casa quando esteve no poder, e investiu em renovação dos quadros nos últimos anos. Até amanhã (1º), será possível ver vários desses nomes se desligando dos cargos para tentar carreiras no parlamento.

Ontem (30), o governador Waldez Góes se encontrou com a maioria dos gestores que deixará suas respectivas pastas para concorrer em outubro. Detalhe: só estão recebendo apoio para seguir na carreira política os mais bem avaliados, internamente.

– Dorinaldo Malafaia deixará a superintendência de Vigilância Sanitária para concorrer a uma cadeira de deputado federal

– Josenildo Abrantes deixará a Sefaz para disputar cargo de deputado federal

– Goreth Souza sairá da Secretaria de Educação para concorrer a deputada federal

– Jorge Souza trocará o Iepa para tentar voltar ao parlamento estadual

– Inácio Maciel deixará o Detran para concorrer a deputado estadual

– Albanize Colares, secretária de Inclusão Social, tentará a carreira de deputada federal

– Evandro Milhomen se desincompatibilizará da Secretaria de Cultura para voltar à Câmara Federal

– Pedro Filé trocará a Secretaria de Juventude pela candidatura de deputado estadual

Destaque para o economista Teles Júnior, que deixará a Agência Amapá de Desenvolvimento (Adap) para ser lançado como pré-candidato ao governo por indicação do governador Waldez Góes. Waldez, aliás, também deve anunciar publicamente que permanecerá no cargo até o fim do mandato.