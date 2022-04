Com nomes ‘sobrando’, PDT cria expectativa para eleição ao governo

Legenda apresentou nomes na noite de ontem para a Alap e Câmara do Deputados

Por SELES NAFES

Era para ser apenas um evento interno onde seriam apresentadas as nominatas de quem disputará a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. No entanto, o encontro do PDT de ontem à noite (12), em uma casa de eventos de Macapá, acabou virando uma quase convenção partidária em função do público presente, estimado em mais de 1 mil pessoas.

No evento, o governador Waldez Góes marcou para 12 de maio a data em que a legenda vai anunciar como será sua participação na corrida pelo governo do Estado.

Apesar do discurso de que será preciso conversar com todos os candidatos, na prática o PDT está limitado a dois cenários mais viáveis do ponto de visto ideológico e político: apoio à candidatura de Clécio Luís (Solidariedade) ou uma reaproximação com o vice-governador e empresário Jaime Nunes (MDB).

Nesse contexto, o nome do economista e ex-presidente da Agência Amapá de Desenvolvimento, Teles Júnior, deverá ser posicionado.

Na corrida por cadeiras na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, o PDT não terá problemas. Na verdade, estão sobrando opções. Para o parlamento estadual foram apresentados 34 nomes para 25 vagas; e para federal 11 nomes que disputarão 9 vagas nas chapas da legenda.

Um dos objetivos nesta eleição será emplacar o maior número possível de mulheres, com número de candidatas acima do mínimo exigido pela legislação estadual. Entre os nomes apresentados estão das ex-secretárias Goreth Sousa (Educação, federal) e Albanize Colares (Inclusão Social, estadual).

Entre os homens também estão ex-gestores, como Josenildo Abrantes (Fazenda, federal), Dorinaldo Malafaia (SVS, federal) e Jesus Pontes, atual deputado estadual que chegou a ser cogitado como 3ª via na corrida pelo Setentrião.