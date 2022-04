“Karatê é minha vida”, diz atleta medalha de ouro no Campeonato Brasileiro

Antônio Neto, de 17 anos: no total, atletas do amapá trouxeram 12 medalhadas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze

Por ANDRÉ SILVA

A Seleção Amapaense de Karatê trouxe 12 medalhas de ouro e garantiu o segundo lugar geral entre seleções no Campeonato Brasileiro. A etapa aconteceu em Belém (PA) e reuniu representantes de 13 estados, entre os dias 7 e 9 de abril.

Depois de dois anos sem competições por causa da pandemia de covid-19, os atletas amapaenses foram com sede de vitória. Além das 12 medalhas de ouro, eles trouxeram para casa mais 3 medalhas de prata e 3 de bronze.

Para o atleta Antônio Neto, de 17 anos, que treina desde os 8 e competiu nacionalmente pela quarta vez, o momento foi de lavar de alma. Ele lembra que no último campeonato ficou em segundo lugar, situação que o deixou muito abalado.

“Esse ano me preparei bastante e fui campeão. O karatê é minha vida. Sinceramente, minha vida. Foi por meio do karatê que conheci bastante coisa, transformou meu jeito de ser e moldou meu caráter. O karatê não é só um esporte, é uma filosofia de vida”, reconheceu o atleta.

Participaram da competição 10 atletas e 2 técnicos do Amapá. Os competidores têm idades entre 10 e 22 anos, com graduações que variam de faixas branca-verde e roxa-preta. Três academias amapaenses participaram da competição, e uma delas ficou em segundo lugar entre as 35 na competição e outra em 16º lugar.

“Só agradecer mesmo e divulgar essas conquistas e resultados. Estamos em êxtase porque foi muito bom pra gente. Claro que era esperado o resultado, porque a gente treinou para isso”, afirmou o sensei Leyliel Santos, do Clube de Artes Marciais que leva o nome dele.

Cenário

Atualmente, sete clubes com 250 atletas estão filiados à Federação Amapaense de karatê. As conquistas serviram para reoxigenar o seguimento do esporte no Estado que vinha desde 2017 conquistando boas posições nacionalmente, mas que foi obrigado a parar em 2020 por conta da pandemia.

“Essa competição foi muito importante para dar visibilidade para o esporte no estado, haja vista que muitas pessoas achavam que as competições estavam paradas”, disse João Viana, presidente da federação.

Com o resultado, os atletas garantiram vaga na final nacional que será disputada em Fortaleza, no Ceará.