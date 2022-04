Mergulhadores procuram homem que desapareceu em área de enchente no Jari

Caso ocorreu em Laranjal do Jarí, a 270 km de Macapá. O Corpo de Bombeiros está há cinco dias fazendo buscas no Bairro Malvinas.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiro Militar do Amapá estavam a procura de um homem de 36 anos que desapareceu há cinco dias durante a cheia do Rio Jari em Laranjal, a 270 km de Macapá.

A vítima teria sido vista pela última vez em uma área afetada pela enchente no Bairro das Malvinas. Segundo levantamento do CBM, o homem não reside na cidade e estava visitando familiares quando desapareceu.

Parentes especularam que ele poderia ter caído de uma das passarelas que estão cobertas pela água.

De acordo com o capitão Izídio Júnior, antes de desaparecer, a vítima teria tido uma discussão com uma pessoa, que teria o agredido e jogado da ponte alada.

Mergulhadores fazem busca na área, mas até esta manhã de quinta-feira (14), sem sucesso. O lixo da área de ressaca alagada atrapalha bastante as incursões.

“Os bombeiros estiveram lá no dia do suposto fato, sábado (9), e nos dias seguintes, segunda, terça e quarta-feira, fazendo mergulhos livres. Só que lá é uma área de muita poluição. Agora, as buscas foram suspensas e as informações repassadas à Polícia Militar. O Bombeiro estava atuando apenas em cima de uma hipótese, de um boato. Se o corpo estivesse realmente naquela área, após todos esses dias, já teria ‘boiado’”, ponderou o oficial.