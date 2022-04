Vamos acompanhar a análise do capítulo 2 de Levítico

Compartilhamentos

Bom dia! O azeite simboliza o Espírito Santo, e este produto estava sempre presente nas antigas ofertas feitas pelos judeus no Santuário de Deus. Na análise do capítulo 2 de Levítico, o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, explica essa e outras simbologias como o sal, que simboliza Jesus Cristo e os cristãos, o Sal da Terra. Ouça e tenha uma ótima Sexta-Feira Santa (15).