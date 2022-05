Começamos hoje a analisar o Livro de Números

Bom dia! Começamos hoje (11) a análise do Livro de Números, que começa com uma frase que dá a tônica da obra: “Falou mais o Senhor a Moisés”. O povo continuava sua jornada pelo deserto, passando por privações que testavam sua fé. O livro narra acontecimentos 15 séculos antes de Cristo, e menciona o primeiro censo, a contagem da população. Um dos objetivos era formar um exército. Ouça a análise do capítulo 1 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira.