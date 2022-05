Homem é achado morto na orla com lesões no rosto

Fato ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6), nas margens do Rio Amazonas, na Orla do Perpétuo Socorro, zona oeste de Macapá.

Ele aparenta ter cerca de 30 anos e estava só de roupa de banho quando foi achado por moradores da região, que acionaram a Polícia Militar.

O sargento Luz, do 6º Batalhão da PM, confirmou que a vítima apresenta lesões no rosto, mas a causa da morte ainda é desconhecida.

O delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios, esteve no local. Ele informou que as lesões leves no corpo da vítima podem ter sido provocadas por uma queda, mas a causa da morte só poderá ser estabelecida após o exame necroscópico da Polícia Científica.

Ávila também apurou que a vítima é conhecida como Negão e seria morador da região. Próximo do corpo havia garrafas de bebida alcoólica, ressaltou o delegado.

A polícia busca imagens de câmeras de segurança do entorno onde o corpo foi achado para tentar entender as circunstâncias da morte de Negão.