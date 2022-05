Internet: falha na Oi afeta Tribunal de Justiça e outros provedores

O maior provedor do Amapá, a Você Telecom, opera normalmente. Foto: Seles Nafes/SN

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) e provedores que compram o sinal da Oi para revender enfrentam problemas de conexão, desde o fim da manhã desta segunda-feira (30). Equivocadamente, o tribunal chegou a comunicar que estaria ocorrendo uma falha generalizada, incluindo os serviços de 4G. Na verdade, a falha ocorreu com a Oi e a Tim.

No comunicado, o Tjap afirma que a instabilidade afetou as unidades do tribunal, o que na prática atingiu audiências e o funcionamento das varas que atualmente funcionam 100% virtuais. Mesmo assim, os sistemas judiciais e administrativos do tribunal estavam operando, apesar da oscilação do sinal. A previsão de normalização, segundo o tribunal, seria às 15h30min desta segunda.

A Gnex, empresa que compra o sinal da Oi, também informou a seus assinantes que estava apresentando instabilidade, só que com previsão de retorno às 16h.

A Você Telecom informou que opera normalmente por sua rede própria, e que não sofre intercorrências “generalizadas” desde abril de 2020.

Em agosto de 2021, a empresa foi a única que continuou operando 100% durante o último grande “apagão” de internet, que começou numa das rotas do Linhão de Tucuruí e chegou a atingir até o estado do Amazonas.

“O que ocorre hoje são problemas localizados e rapidamente resolvidos por rompimento de cabos na rua quando acontece algum acidente por queda de galhos de árvores e linhas de papagaio, por exemplo”, comentou uma fonte da Você Telecom.

Até às 16h30min, o Tribunal de Justiça continuava com instabilidade.