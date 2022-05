Nova concessionária de água inicia recadastramento de clientes

Equipes farão visitas domiciliares

Começou por Macapá, nesta segunda-feira (23), o recadastramento dos moradores conectados nas redes de água tratada e esgoto, agora administradas pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), empresa que pertence ao Grupo Equatorial. A empresa afirma que o levantamento e atualização de dados vai permitir identificar necessidades e definir investimentos.

A Equatorial faz parte do consórcio que recebeu do governo do Estado a concessão sobre os serviços, em dezembro de 2021, pelo prazo de 35 anos. O grupo, que substituiu a estatal Caesa. prometeu investir quase R$ 5 bilhões.

Hoje, a empresa avisou que já iniciou a atualização da base de clientes, e que os moradores receberão visitas das equipes identificadas com crachás e uniformes. Também serão anunciados postos em locais públicos onde o morador poderá ser atendido.

Os clientes responderão a um questionário que a empresa garante ser simples. Os funcionários pedirão um documento de identificação original do usuário. A CSA ainda não informou quando o trabalho será levado para os demais municípios.

“Estamos antecipando nossas ações que só começariam a partir da posse da nossa diretoria, em julho, para favorecer a conexão entre os amapaenses e a CSA”, informou a Superintendente Comercial do Grupo Equatorial no Amapá, Cristiany Pessoa.

As visitas domiciliares ocorrerão de segunda à sábado, das 8h às 19h.