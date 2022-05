Rendição: Criminoso já tinha participado de assalto com reféns

Inicialmente, a PM teve dúvidas sobre a idade de Gabriel Leônidas

Por RODRIGO ÍNDIO

Após cerca de 2 horas de negociação, um assaltante se entregou após fazer uma mulher refém dentro de uma residência no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá. O cárcere começou por volta de 13h deste sábado (21) depois de um assalto frustrado.

O infrator invadiu a residência localizada na Travessa Manoel Quaresma depois de trocar tiros com um policial à paisana que o flagrou junto com outros bandidos roubando um mercantil. Os comparsas fugiram.

A liberação da refém aconteceu às 15h15min, depois que as exigências do criminoso, que pedia a presença da família, imprensa e um coleta à prova de balas, foram atendidas pela polícia.

“Ele faz parte de um bando. Com medo de morrer, já que tinha tido essa troca de tiro com o policial à paisana, ele tomou a refém pra resguardar a vida dele. Montamos o cenário da crise e conseguimos resolver”, explicou o major Coelho, comandante do Bope.

Com o bandido, foram encontrados dinheiro, um revólver com três munições deflagradas, uma faca e celulares. A PM acredita que tudo seja oriundo de ações criminosas.

De acordo com a polícia, o criminoso tem longa ficha. Em um dos casos, fez um casal de idosos de refém no distrito do Paredão, que integra o município de Ferreira Gomes, em março de 2022. O assalto teve muita repercussão porque foi transmitido pelo Facebook por uma das criminosas, conhecida como “Duquesa”.

A polícia teve dúvidas sobre se ele ainda seria menor, mas por volta das 16h50min, confirmou Gabriel Leônidas Soares tem 18 anos. A refém foi libertada sem ferimentos.