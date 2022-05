“Vamos usar valores contra as fake news”, diz Clécio sobre aliança com o PDT

Aliança foi anunciada em evento no Bairro Laguinho, na região central de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Durante pronunciamento em evento realizado pelo PDT para anunciar apoio à campanha de Clécio Luís (Solidariedade) ao governo do Estado, na noite desta sexta-feira (20), o pré-candidato disse que vai conversar com todos os setores da sociedade e alfinetou adversários dizendo que vai jogar com a verdade.

Clécio agradeceu o apoio que recebeu do PDT para a campanha e garantiu que Waldez terá o prazer de passara a faixa para o próximo governante – se referindo ao que vem falando o governador nos últimos dias sobre ter recebido o governo da gestão anterior sem prestação de contas.

“Meu agradecimento mais especial é a essa militância que está aqui dentro, lá fora e na rua. Essa aliança que a mim chega na forma mais honrosa possível está sendo uma decisão que vai mexer no coração de muita gente. Eu vou saber honrar essa decisão. Essa aliança já deu certo, porque ela vem sendo construída. Mas ela vai dar muito mais certo porque nós vamos cultivar valores. Nós temos o dever de nessa campanha de banir a hipocrisia que não pode ter lugar, nem na política, nem na campanha. Eles vão falar mentiras, fake news, mas nós vamos trabalhar com a verdade”, discursou Clécio.

Ele falou, ainda, que vai buscar apoio de todos os setores da sociedade e ressaltou que empresários não podem ser ameaçados e intimidados e nem pessoas podem ser compradas.

“As pessoas tem valor. Não podemos comprar pessoas com mobília, com eletrodomésticos. O povo tem valor”, alfinetou Clécio.

Teles Júnior, que foi secretário de estado de três órgãos (Planejamento, Cidades e Agência Econômica) na gestão de Waldez, também teve voz. Ele era cogitado por analistas políticos para ser anunciado como vice de Clécio, mas o anúncio não ocorreu.

Teles afirmou que as decisões do governador em permanecer no poder até o último dia e apoiar a pré-campanha de Clécio foram acertadas.

“O PDT foi o partido que mais realizou concursos públicos na história do Amapá. A decisão do governador Waldez foi única no Brasil. Ele decidiu ficar no governo pra garantir que todo esse trabalho possa gerar fruto no futuro. Todas as obras e todos os projetos que estão sendo executados na Prefeitura de Macapá, foram executados pelo trabalho de Clécio quando foi prefeito de Macapá”, ressaltou Teles Junior.

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil) participou do evento por meio de uma transmissão ao vivo direto de Brasília, porque se recupera de uma cirurgia. Ele agradeceu o apoio de Waldez a sua campanha.

“Eu quero agradecer todo apoio. Nós estamos nesse processo de pré-campanha e a tua militância tem sido fundamental. Quero agradecer o apoio de toda militância e tua equipe e de líderes que te acompanham”, disse Davi.

O presidente do Solidariedade, Marcelo Dias, também falou no evento. Ele garantiu que o apoio de Waldez a campanha de Clécio será decisiva. Garantiu ainda que o partido vai apoiar a campanha do Senador Davi Alcolumbre ao senado.

“Nós vamos juntos trabalhar o amapá para o futuro. Como Falou Davi, os pilares estão montados e nós vamos juntos com a experiência do governador, com o dinamismo do Clécio, com o Solidariedade e o PDT, e mais nove partidos, e mais Davi Alcolumbre, trabalhar para o Amapá. Não vamos trabalhar pra meia dúzia de empresários que não deixam o Amapá evoluir. Gente que só quer se dar bem. Vamos trabalhar pelo povo”, atacou o vereador.