Waldez anuncia apoio do PDT a Clécio

Anúncio foi feito em evento para militância pedetista na noite desta sexta-feira (20), em uma casa de eventos do Bairro Laguinho, na região central de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Depois de muito suspense, o governador do Amapá e presidente regional do PDT, Waldez Góes, declarou apoio à pré-candidatura de Clécio Luís (Solidariedade) na corrida ao Setentrião.

Em discurso à militância, Waldez disse que o PDT tem um histórico de mobilização, engajamento, alianças e experiências de gestão pública. Ele ressaltou que o partido que tem esse tipo de histórico tem muito a oferecer.

Também afirmou que no fim do ano deixará o governo pela porta da frente, deixando o Estado com projetos a serem executados pelos próximos dez anos, e que vai entregar o governo deixando dinheiro em caixa.

“Temos, hoje, um estado que conquistou muito, um estado maduro para seguir seu processo de desenvolvimento, por ter ficado no governo para que não tenha descompasso é que eu decido que o PDT vai apoiar para o senado federal, Davi Alcolumbre. E para que esta liderança do Davi junto com a bancada federal, prefeitos e deputados estaduais de certo, o PDT tomou a decisão de apoiar para governo do Estado Clécio Luís. Ter a experiência e a capacidade de lidar com a gestão pública, não é todo mundo que tem, e, isso, o Clécio tem”

Clécio agradeceu o apoio aproveitou para falar um pouco do plano de governo que tem desenhado como proposta para as eleições de outubro.