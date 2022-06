Ouça a análise de Deuteronômio 14

Boa tarde! Em Deuteronômio 14, Deus mostra ao povo de Israel os alimentos que poderiam ou não ser consumidos. Depois do dilúvio, o Senhor liberou o consumo de carne de alguns animais. A medicina confirma muito do que está nessa lista. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!