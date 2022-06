Após perder quadrilheiros para covid e violência, Estrela do Norte é campeã

Quadrilha é representante de dois Bairros tradicionais da região central de Macapá, Laguinho e Pacoval.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com uma miss caipira de 13 anos, um esquadrão colorido e um marcador com estilo de jeca, a Quadrilha Junina Estrela do Norte, representante dos Bairros Pacoval e Laguinho, foi a grande campeã da 1ª edição do Arraiá do Mercado Centrá, promovido pela Prefeitura de Macapá, no último final de semana.

O grupo foi o maior pontuado na categoria estilizadas com 139,7 pontos. Na categoria tradicional quem venceu foi a Quadrilha Rosa do Ventos, do Bairro Buritizal, com 139,6. Veja o resultado geral no fim da matéria.

A Estrela do Norte trouxe o tema “Num São João de utopia, Estrela do Norte exalta: respeito, sou quadrilheiro”.

Segundo a coreógrafa Fabiola Almeida, o objetivo era apresentar uma proposta de superação as adversidades e para quebrar os paradigmas impostos por parte da sociedade diante do segmento junino e dos quadrilheiros. Com isso, o grupo evidencia a vivência junina e mostra que o amor por este segmento supera tudo.

“Baseado em fatos reais aliados a ficção e subjetividade, o cotidiano dos quadrilheiros é pautado em meses de ensaio conciliados com estudo e trabalho, pois sofre preconceitos pela simples condição de ser militante da cultura junina, é taxado de vagabundo e desocupado, enfrenta dias de chuva, idas de bicicleta para ensaios do outro lado da cidade, correndo riscos, mas promove rifas e sorteios para capitalizar recursos para simplesmente dançar o São João”, destrinchou o tema o diretor-geral da campeã, Rodrigo Indinho.



Este ano, o grupo obteve nota máxima no pré festival da Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap), foi campeão do concurso da Federação das Entidades Folclóricas do Amapá (Fefap) e agora do municipal, onde faturou R$ 3 mil.

Para participar dos certames teve que promover bingo, eventos e rifas para angariar recursos para não depender do poder público. Além disso, sua noiva ganhou o concurso Garota Junina 2022.

A Estrela do Norte é o mesmo grupo junino que perdeu componentes para a covid-19, como no caso do técnico em enfermagem Sandro Rogério, e para violência, como caso de Carla Renata que faleceu vítima de latrocínio quando voltava do ensaio da quadrilha.

Para o festival municipal, a prefeitura de Macapá disponibilizou um auxílio-indumentária para os grupos. Foram três dias do evento cultural que fomentou a economia e reuniu diversas famílias.

Agora todos os grupos juninos do Amapá se preparam para os festivais da Liga Junina de Macapá (Ligajun), e os estaduais da Fejufap e Fefap.

Resultado oficial

Melhores quesitos estilizados

Marcador – Luar do Sertão

Casal junino – Luar do Sertão

Miss caipira – Luar do Sertão

Estilizadas

Estrela do Norte – 139,7

Luar do Sertão – 139,5

Simpatia da Juventude – 139,5

Guerreiros de Fogo – 139,5

Tradição Junina – 139,1

Raízes Culturais – 139,1

Coração Caipira – 138,9

Pequena Dama – 138,9

Reino de São João – 138,3

Revelação – 138,1

Explosão Junina – 137,7

Atração Junina – 136,4

Estrela Dourada – 135,4

Renovação Junina – 134,6

Melhores quesitos tradicionais

Miss caipira – Rosa dos Ventos

Marcador – Rosa dos Ventos

Casal junino – Rosa dos Ventos

Quadrilhas tradicionais

Rosa dos Ventos – 139,6

Bagunçados do Matutos – 137,7

Rosa Branca Açucena – 135,3

Explosão da Ana Nery – 134,3