Estudante é assaltado e morto em frente à escola

Carlos Antônio Arcanjo era aluno da escola Nanci Nina Costa, onde onde o crime ocorreu em frente, no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O estudante Carlos Antônio Arcanjo dos Santos, de 21 anos, foi morto com 4 tiros durante um roubo ocorrido na noite desta segunda-feira (27), no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

O caso aconteceu na Rua Inspetor Aimoré, por volta de 21h, em frente à Escola Nancy Nina da Costa, onde o jovem era aluno.

O latrocínio – roubo seguido de morte – foi cometido por um desconhecido, que fugiu levando o celular da vítima.

Antônio ainda foi socorrido em um carro particular, levado ao Hospital de Emergências, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Outros alunos, que também estavam fora da escola no momento do ataque, disseram à polícia que o criminoso empunhava uma arma de fogo quando se aproximou do estudante e anunciou o assalto. O jovem resistido e entrado em luta corporal com o bandido. Assim, foi baleado.

Em seguida, o atirador se apossou do telefone da vítima e correu rumo a uma área de pontes. A PM fez incursões na região durante várias horas, mas o assaltante não foi localizado.

Esse é o segundo caso de roubo a estudantes ocorrido no mesmo dia. No início da manhã, por volta de 7h, dois bandidos armados haviam roubado 4 celulares de alunos da Escola Esther Virgulino, no São Lázaro. Um suspeito foi baleado e está internado no HE.

A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio assumiu o a investigação do latrocínio do estudante.