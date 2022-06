‘Jogo sujo’, diz filho de Jorge Souza sobre acusação de infidelidade do pai

O vereador Bruno Souza e Jaime Nunes em Santana: pai filiado ao PDT teria virado alvo em represália

Por LEONARDO MELO

O presidente do diretório municipal do PSD em Santana, o vereador Bruno Souza, reagiu ao movimento que defende a expulsão do pai dele, Jorge Souza, do quadro de filiados do PDT. Ao contrário de adversários que citam infidelidade partidária, Bruno diz que o pai apoia Clécio Luís (Solidariedade) e não o vice-governador Jaime Nunes (PSD).

Foi uma resposta ao movimento dentro do PDT que pede a expulsão de Jorge Souza por uma suposta atuação dele nos bastidores da pré-campanha Jaime, conforme revelou nesta terça-feira (28) reportagem do Portal SN.

“Eu quero que prove a infidelidade partidária. Isso (movimento pela expulsão) é porque eu, como presidente do PSD, que é a mesma legenda de Jaime, assumi a candidatura dele em Santana. Infidelidade partidária seria se eu fizesse diferente”, comentou num áudio distribuído a aliados e que teve a autenticidade confirmada pela reportagem.

Jorge Souza está na nominata de pré-candidatos a deputado estadual pelo PDT, e teve o nome lançado pelo partido em abril. Durante cerca de três anos, ele teve espaços consideráveis dentro do governo, como a presidência do Iepa. Se for expulso, como querem outros pré-candidatos do PDT, Jorge poderá ficar sem legenda para concorrer.

No entanto, o vereador Bruno Souza garante que o pai tem sido fiel ao PDT no apoio ao ex-prefeito Clécio.

“Em momento algum Jorge Souza esteve no palanque de Jaime, isso é porque estou exercendo minha função de presidente partidário. Jogo sujo. Matéria direcionada”, finalizou.