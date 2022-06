Por infidelidade, PDT avalia expulsão de Jorge Souza

Jorge Souza (azul) no lançamento de pré-candidaturas do PDT em abril

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O PDT pode avaliar, nos próximos dias, a situação nada confortável do ex-deputado estadual e ex-presidente do Iepa, Jorge Souza. Ele é acusado por pré-candidatos da legenda de infidelidade ao apoiar o vice-governador Jaime Nunes (PSD).

Em maio, o PDT e a militância declararam apoio ao pré-candidato Clécio Luís (Solidariedade) na corrida pelo governo do Estado, num ato público comandado pelo governador Waldez Góes.

Jorge Souza estava lá, acompanhado de apoiadores. Entre eles estava o filho e vereador de Santana, Bruno Souza (agora no PSD). Nos bastidores, no entanto, Jorge estaria trabalhando pela pré-campanha de Jaime, com a participação direta de Bruno.

Dentro do PDT, pré-candidatos passaram a pressionar a cúpula da legenda pela expulsão de Jorge Souza, que teve espaços consideráveis dentro do governo. Ele próprio chegou a ser presidente do Iepa nos últimos três anos, cargo para o qual foi empossado em 2017.

Se ele for expulso, ficará sem legenda para concorrer a deputado estadual já que o prazo se filiações terminou em abril.