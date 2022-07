Agir: Bambam pede doação de Jaime ao partido para desistir de candidatura

O candidato ao governo disse que tratou do assunto com a nova presidente do partido, que nega a conversa

Por SELES NAFES

O pré-candidato ao governo do Estado pelo Agir, o radialista Jean Bambam, disse na tarde desta terça-feira (26) que concorda em declinar da disputa para viabilizar uma aliança com o vice-governador e empresário Jaime Nunes (PSD). No entanto, uma das condições para isso é Jaime fazer uma doação em dinheiro para viabilizar as candidaturas proporcionais do partido.

Jean Bambam confirmou que fez essa proposta à nova presidente do Agir, a coronel Palmira Bitencourt, que ficou de levar a Jaime.

Jean Bamba explica que Palmira foi indicada como pré-candidata ao Senado pela executiva nacional para assumir o partido, e que ela tem prestígio entre os filiados e candidatos a deputado estadual e federal da legenda.

No entanto, se declarou decepcionado com ela por uma suposta inclinação de Palmira em retirar sua candidatura para apoiar Jaime.

“Vamos manter a candidatura até a convenção do dia 4. Para mim foi uma surpresa, porque a nossa candidatura representa a minoria, a voz dos excluídos, um sonho do Bairro Nova Esperança”, comentou.

“Mas coloquei duas condições para recuar: uma é a doação para viabilizar a campanha dos candidatos proporcionais e a outra é a indicação da Palmira como vice do Jaime”, complementou.

Palmira negou que tenha com Jean Bambam sobre qualquer proposta de doação financeira, mas confirmou que a candidatura dele está mantida, “por enquanto”.

Existe alguma inclinação para apoiar ou Jaime ou Clécio?

Não. Já conversei com o presidente do PRTB (partido do candidato Gesiel Oliveira), e ainda vamos conversar com o Jaime e Clécio para saber se é possível coligar ou se manteremos o nosso próprio candidato.

O Jeam Bambam disse que recuaria da candidatura se o Jaime Nunes fizer uma doação em dinheiro para os candidatos proporcionais, e que trato disso com você

Eu não estou sabendo disso. Assumimos ontem e ainda não conversamos sobre isso

O Jean Bambam também disse que a outra condição para recuar seria se você fosse o vice do Jaime

É uma novidade pra mim, mas na política a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Estamos aí pra compor. Isso é uma construção.