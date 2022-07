Agir comunica suposto ‘sumiço’ de filiações no Amapá

Presidente da legenda comunicou o caso ao TRE

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O diretório regional do Agir encaminhou ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), na tarde desta sexta-feira (29), pedindo esclarecimentos sobre o suposto desaparecimento de filiações da legenda do sistema que registra as adesões partidárias. Resumindo, o nome de nenhum filiado aparece no sistema Filia Web, administrado pela justiça eleitoral.

A informação foi confirmada há pouco pela nova presidente da legenda, coronel Palmira Bitencourt, que é pré-candidata ao Senado. A legenda tem como candidato ao governo do Estado o radialista Jean Bambam (na foto acima de joelhos).

“Já tomei todas as providências. Encaminhei um ofício ao TRE para verificar IP de algum servidor entrou no sistema ou se é outro problema”, explicou a presidente.

Além dos candidatos ao governo e Senado, o Agir tem 25 candidatos a deputado federal e estadual.

Esta semana, o partido se envolveu numa polêmica após a divulgação de que Jean Bambam sugeriu ao empresário Jaime Nunes (PSD) uma doação em dinheiro para que ele retirasse sua candidatura ao governo. A doação seria usada na campanha dos candidatos proporcionais, já que o partido não possui fundo eleitoral.