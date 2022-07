Após ‘fogo amigo’, Piedade retira pré-candidatura, mas diz que continuará na política

A professora anunciou hoje que não concorrerá após ofensas e críticas de pessoas ligadas ao PSB

Por SELES NAFES

A imersão da professora e doutora Piedade Videira na política partidária não foi das melhores experiências para ela. Depois de ter a pré-candidatura ao governo do Estado retirada pela cúpula do PSB, ela entrou em rota de colisão com a direção do partido e virou alvo de aliados da legenda após abraçar (literalmente) o senador Davi Alcolumbre (UB). Sem clima dentro do partido, a educadora anunciou nesta quarta-feira (13) que está abandonando a disputa pela Assembleia Legislativa.

Sem citar nomes, numa carta divulgada nas redes sociais, Piedade se queixou de “ataques covardes e criminosos” que teriam sido orquestrados por pessoas ligadas ao PSB. A professora, de fato, foi bastante criticada e ofendida por simpatizantes do partido depois que ela recebeu um abraço de Davi Alcolumbre numa festa junina.

“Causou-me espanto e indignação, o ódio nas palavras dirigidas a mim, simplesmente por ter recebido um abraço caloroso de uma figura pública de oposição ao partido, aliás, tratamento que dispenso a todas as pessoas com quem me encontro”, avaliou.

Ela conversou com o Portal SelesNafes.Com sobre sua saída do cenário eleitoral de 2022, mas adiantou que permanecerá na política.

Você continuará filiada ao PSB?

É uma decisão que será tomada com cautela. É uma relação que precisa ser desvinculada. Existe o PSB e existem os dirigentes do partido. Durante muito tempo essas identidades foram misturadas. Vou refletir bastante para definir qual será meu futuro.

Continua não ocorrendo diálogo com a direção do partido?

Não, e por decisão única e exclusiva deles

Você pretende continuar na política?

Sim. Não é um projeto pessoal e nem de poder pelo poder. Mas que visa uma inserção maior de pessoas empenhadas em construir um projeto de sociedade, com equidade social. É um projeto maior. Como pesquisadora e fazedora de cultura eu entendo que é na política pública que a gente tem a possibilidade real de melhorar a vida da população.

Como você encarou as críticas e ofensas de pessoas ligadas ao partido?

Eu procurei me preservar e não entrar em contato com essa violência, esse ódio. Procurei sanear meu pensamento e sentimentos. Como eu já disse, é um projeto maior e não cabe perder tempo com essa pequeneza. O nosso projeto é coletivo, com participação das pessoas. Procurei não acessar essas manifestações…

Mas você disse que causou surpresa o ódio. Então você chegou a ler algumas manifestações

Sim, mas procurei não me aprofundar. Procurei não me contaminar com opiniões tão deletérias…