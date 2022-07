Grupo Equatorial assume a Caesa e inicia atividades de saneamento no Amapá

A empresa agora passará a se chamar Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), responsável pelos serviços de tratamento de água e coleta de esgoto pelos próximos 35 anos.

O Grupo Equatorial, que já detinha a concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica no estado, assume na próxima quarta-feira (13), o comando da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), concessão também arrematada em leilão promovido pelo governo local.

A empresa agora passará a se chamar Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), responsável pelos serviços de tratamento de água e coleta de esgoto pelos próximos 35 anos.

Além do Grupo Equatorial, a nova empresa é formada pela Sam Ambiental. O início das operações e as próximas etapas de investimentos serão anunciados em coletiva de imprensa marcada para a quarta-feira, no auditório da Fecomércio-AP, no Centro de Macapá.

Os investimentos financeiros anunciados serão destinados para recuperação da infraestrutura existente, ampliação dos serviços e construção de uma rede de coleta e tratamento de esgoto abrangente.

A CSA será presidida pelo engenheiro José Ailton.