Mulher é procurada por assalto a mini box

Crime ocorreu no último dia 15 de julho, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A polícia procura uma mulher que, armada, roubou um estabelecimento comercial no Bairro Zerão, zona sul de Macapá, no último dia 15 deste mês. As imagens da ação criminosa, registradas por uma câmera do mini box, foram divulgadas e circulam em redes sociais.

A mulher seria conhecida como Jacimara. No entanto, a polícia não confirma se esse é o verdadeiro nome dela.

O vídeo com a ação da assaltante – que dura pouco mais de um minuto e trinta segundos – mostra ela rendendo duas pessoas que estavam no estabelecimento comercial, localizado próximo a um balneário conhecido como Gruta.

Com um capacete nas mãos, vestindo uma calça jeans e uma camiseta escrito a palavra ‘love’, ela entra e em poucos segundo começa a agir. Saca um revólver da cintura e anuncia o assalto.

As vítimas são surpreendidas e levadas para os fundos da loja. Ela, então, volta, vai até o caixa e pega dinheiro. Ao sair do estabelecimento, percebe que esqueceu o capacete e volta para pegá-lo, só então vai embora. Assista.

A PM pede a população que denuncie qualquer pista que leve até o paradeiro da Jacimara, pelo disque denúncia 96 991976806.

Mulheres do crime

A imagem de uma mulher realizando esse tipo de ação criminosa não é comum nos noticiários do Amapá. No entanto, em 2019, uma jovem de 19 anos, identificada como Sabrina Soares Correia, envolvida em crimes na cidade, morreu em confronto com o Bope no Conjunto Boné Azul, zona norte da cidade.

De acordo com a polícia, ela era conhecida pela participação em mais de 20 roubos, sempre atuando com violência e ameaças contra as vítimas.