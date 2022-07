Participante da ‘noite sangrenta’ morre em confronto com a PM

Assunção, de 23 anos, foi morto na Ponte da Amizade depois de atirar contra policiais

Por OLHO DE BOTO

Um homem que teria participado da “noite sangrenta”, até agora um dos momentos mais violentos da guerra entre facções no Amapá, morreu em confronto com militares do Canil do Bope, nesta terça-feira (26). O tiroteio ocorreu numa área periférica conhecida como “Ponte da Amizade”, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Josiel Santana Assunção, de 23 anos, tinha passagens pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Na madrugada de 23 de maio, segundo a polícia, ele foi um dos protagonistas da guerra que deixou 13 mortos na capital, em confronto e execuções ocorridas nos bairros Cidade Nova, Pacoval, Congós e Muca, entre outros.

Hoje, o comandante do Bope, major Iram Andrade, relatou que os policiais patrulhavam pela Avenida Vênus quando avistaram Assunção em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.

“Quando a equipe desembarcou da viatura e foi tentar fazer a abordagem, foi recebida a tiros. Ele teve a petulância e a ousadia de atirar numa equipe policial, representante do Estado, isso a gente não pode admitir. Houve o revide de maneira proporcional”, assegurou o oficial.

Cessados os disparos, foi chamado o socorro médico. O atirador ainda foi levado para o Hospital de Emergência, mas não resistiu.

A arma de fogo usada contra a polícia foi entregue ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.