Relatórios revelam que Bernacon falhava na limpeza de hospitais do Amapá

Funcionários da empresa em greve no ano de 2017: Bernacon tenta anular na justiça licitação perdida por ela

Por SELES NAFES

A Bernacom, empresa que já foi investigada em operações da Polícia Federal, tenta na justiça cancelar a licitação da Secretaria de Saúde (Sesa) e permanecer prestando serviços na rede hospitalar. A empresa também alega ter valores a receber. No entanto, relatórios das unidades de saúde revelam que a empresa falhava em sua tarefa mais básica: manter os hospitais higienizados.

A Secretaria de Saúde do Estado recebeu diversos relatórios de gestores das unidades denunciando a má prestação do serviço. No dia 18 de fevereiro deste ano, um relatório do Hospital Estadual de Santana revelou que a empresa não estaria fornecendo materiais de limpeza aos funcionários, que também estariam em quantidade insuficiente para prestar um bom serviço.

Um mês antes, o hospital tinha ficado sem o serviço de limpeza da empresa durante uma paralisação de servidores da Bernacom por atraso de salários. Nem os 30% do efetivo de funcionários, que deveria ter permanecido em seus postos de trabalho, estavam atuando no hospital.

“Logo ficou um caos, comprometendo todos os serviços da instituição e causando inúmeros transtornos”, denunciou o diretor do hospital em ofício encaminhado à Sesa.

A situação era parecida em outras unidades. No Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) e no Pronto Atendimento Infantil (PAI) faltavam até sacolas plásticas para acondicionamento do lixo produzido no hospital. Na UPA da Zona Norte, a empresa não estaria abastecendo a unidade com materiais de limpeza.

No mesmo mês, a juíza Alaíde de Paula, da 4ª Vara Cível de Macapá, revogou uma liminar concedida à Bernacom e determinou que a empresa saísse da rede hospitalar, repassando os postos de serviço para a Alpha Comércio e Serviços, vencedora da licitação e atual prestadora de serviço.

Em janeiro, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Asseio chegou a pedir oficialmente que a Secretaria de Saúde repassasse para a entidade pagamentos à empresa que ainda estivessem pendentes. De acordo com a entidade, a Bernacom devia os salários de novembro e dezembro de 2021, além de 5 anos de vale-alimentação, 5 anos de férias vencidas, além de FGTS e INSS.

Os problemas trabalhistas da empresa são antigos, como mostrou reportagem do Portal SelesNafes.Com em 2017, numa das várias paralisações de funcionários por atraso de salários. Na época, havia funcionários com salários atrasados desde 2013.

A empresa também foi alvo de operações da PF em várias investigações. Em 2016, ela foi acusada de ser a principal beneficiária do esquema de créditos falsos comprados pela Assembleia Legislativa. Em 2020, a Bernacom voltou a ser alvo de operação da PF também relacionada aos créditos fictícios.

No caso da licitação para asseio de hospitais, o Tribunal de Justiça ainda vai julgar o recurso da Bernacom, que já perdeu a ação principal em primeira instância.