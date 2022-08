Acusados de matar e esquartejar idosa sentam no banco dos réus

O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2020, no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital.

Por RODRIGO ÍNDIO

Serão julgados na próxima segunda-feira (8), a partir de 8h, em Macapá, os dois acusados de esquartejar a idosa Vanilce Ester da Silva Coutinho, de 63 anos. O crime brutal ocorreu há dois anos na zona norte de Macapá.

Sentam no banco dos réus do Tribunal do Juri, Yuri Rodrigues, 25 anos, preso pela Polícia Civil, e Maicon Santos, de 20 anos, capturado pelo Bope da Polícia Militar (foto de capa). Mesmo após a dupla ser presa e confessar o crime, a defesa alega inocência.

O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2020, no Conjunto Macapaba, e foi investigado pela Delegacia das Mulheres.

De acordo com a delegada Maria Guimarães, na época, o primeiro a ser preso foi Yuri, que entregou Maicon.

Segundo ela, ambos confirmaram para a Polícia Civil a versão um do outro, de que a motivação do crime se deu por vingança, já que Vanilce teria sido a autora do assassinato e esquartejamento da própria neta, a adolescente Maria Raimunda Coutinho Pereira, de 12 anos, ocorrido em abril do mesmo ano.

O portal SelesNafes.Com falou com a defesa dos réus, representada pelos advogados Renato Nery e Paulo Sá. A tese é ausência de provas de autoria e participação dos réus no crime.

“Maicon e Yuri, ambos negam a autoria durante a audiência de instrução e julgamento. Negarão na presença do conselho de sentença e durante o júri explicarão os motivos pelos quais precisaram confessar o crime que não cometeram. Outro ponto: não consta no processo nenhuma testemunha que aponte os acusados como verdadeiros autores deste bárbaro delito. Esclareço que todos da comunidade manifestavam o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Declarações de ódio e vingança eram rotineiras após a vítima ter matado e esquartejado sua neta”, disse Renato Nery.

Sobre a polícia ter colhido em depoimento que ambos seriam integrantes de facções criminosas, a defesa também refugou. E, ainda, apresentou a teoria de que o crime teria sido praticado por outras pessoas.

“A forma como foi praticado esse bárbaro crime foi uma clara retaliação a morte da neta da vítima, como uma forma de fazer justiça com as próprias mãos. Informações desencontradas levaram Yure e Maicon a serem réus do processo. Uma testemunha (morador do conjunto) disse que a vítima torturava sua neta (Maria Raimunda), que vários vizinhos registraram boletim de ocorrência por conta dos maus tratos; que a vítima teria batido na neta com fio elétrico, cortado os cabelos e raspado sua sobrancelha. Que Maria Raimunda (neta da vítima) era uma criança boa e que precisava de carinho”, destacou a defesa.

Yuri e Maicon estão presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. A morte da adolescente ainda não foi esclarecida.