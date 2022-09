Aos 16 anos, aprovado no concurso para bombeiro

Allan Câmara é estudante do segundo ano do ensino médio e deixou 27 mil candidatos para trás

Por SELES NAFES

Normalmente, um garoto de 16 anos da classe média costuma dividir o tempo entre a escola e o lazer. Mas o que Allan Câmara fez foi alcançar uma meta que muitos concurseiros com 30 anos ainda lutam para atingir. Ele deixou para trás mais de 27 mil inscritos, e foi aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros do Amapá, realizado me julho. Essa história tem outros ingredientes curiosos.

Allan Câmara é aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Expansivo, na zona oeste de Macapá. No início do ano, observando a mãe se preparando para o concurso do HU e do Coren, ele decidiu fazer o mesmo. Carla Câmara é enfermeira, e decidiu incentivar o filho que já tinha estudado numa escola militar do Estado.

Os dois passaram a dividir o único notebook da casa e também a plataforma de videoaulas. Carla ajudava Allan em biologia, e ela retribuía nas disciplinas mais lógicas.

Deu certo para ambos. Ela foi aprovada no Coren, e Allan ficou na posição 376º entre as 1,5 mil vagas abertas no CBM.

Mas Allan só poderá ser empossado daqui a dois anos, quando completar 18 anos. Por isso, mãe e filho se preparar para acionar a justiça com base em casos semelhantes no Brasil.

Os dois participaram do quadro SNTV, canal de vídeos do Portal SelesNafes.Com. Carla ficou emocionada, e com razão.