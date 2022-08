Após ver foto da vítima capturada, detento do Iapen ordenou execução, diz polícia

Executor e mandante foram presos nesta terça (30) pela Polícia Civil do Amapá. Crime ocorreu no dia 28 de abril em um ramal da Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Após quatro meses de investigação, a Polícia Civil do Amapá descobriu e prendeu dois homens envolvidos no homicídio do jovem Aquino Nícolas de Jesus, de 19 anos, que foi capturado, espancado e morto a tiros no mês de abril em Macapá.

Nesta segunda-feira (29), agentes da Delegacia de Homicídios cumpriram dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão.

As ordens judiciais, resultado da investigação, levaram os policiais até uma residência na Ponte do Tibúrcio, no Bairro Zerão, onde foi preso o homem que teria puxado o gatilho da arma que tirou a vida do jovem, e a uma cela do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde estaria o detento que deu a ordem para a morte de Aquino Nícolas.

O corpo da vítima foi encontrado, na noite do dia 28 de abril, no Ramal Padre Vitório Galiane, com entrada pela Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá, com perfurações de 10 tiros.

De acordo com o Delegado César Ávila, a vítima teria ido à Ponte do Tibúrcio, que liga os Bairros Zerão e Universidade, para comprar drogas. Lá, foi capturado por integrantes de uma facção que domina a região para prática de tráfico e outros crimes.

Após espancar a vítima, os bandidos teriam mandado foto dela para um integrante da facção que está preso no Iapen.

O detento determinou a morte do jovem e mandou um veículo com outros criminosos irem ao local buscar a vítima, que foi levada da ponte ao local onde o corpo foi encontrado.

Segundo p delgado, as investigações agora continuarão, para apurar o envolvimento de outras pessoas. Por esta razão, os nomes dos dois envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

Aquino Nícolas não tinha antecedentes criminais. No dia do crime, ele saiu de casa por volta de 17h. A motocicleta dele foi encontrada abandonada no Zerão, onde morava com os pais.