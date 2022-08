Dupla que matou jovem após discussão em bebedeira vai para o Iapen

A Justiça do Amapá considerou indícios de que os acusados estavam predispostos a cometer o crime, que ocorreu na zona sul de Macapá no fim de semana.

Por RODRIGO ÍNDIO

Em audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (15), a Justiça do Amapá decidiu converter em preventivas as prisões em flagrante da dupla que confessou o assassinato de José Ricardo Barreto Lopes, de 24 anos, após um desentendimento durante uma bebedeira na madrugada de domingo (14), na zona sul de Macapá.

Eles devem ser encaminhados ainda nesta segunda ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardarão novo posicionamento judicial.

Ruan Calins da Silva e João Victor Félix Vieira, ambos de 20 anos, foram presos em flagrante horas após o crime tentando fugir do Amapá.

Na decisão, a juíza Carline Regina de Negreiros Cabral Nunes considerou que há indícios de que os acusados estavam predispostos a cometer o crime, o que revelou “a periculosidade de ambos”. Ela também destacou o fato da dupla estar com a fuga planejada quando foi presa.

“Além disso, chamo a atenção para a motivação do crime, pois depoimentos apontam que desentendimentos anteriores entre a vítima e os infratores podem ter culminado com tal crime banal. Estando em liberdade, estarão vulnerando à ordem pública. A sociedade ordeira, que clama e espera por justiça, e do contrário à prisão, terá a inevitável sensação de impunidade”, enfatizou a juíza.

A decisão também determina que a direção do presídio tome medidas para resguardar a integridade física dos acusados, pois revela que eles teriam sido jurados de morte por membros de facção dentro da cadeia.

O crime

O Auto de Prisão em Flagrante remetido à Justiça narrou que a vítima e os acusados se desentenderam na Rampa do Santa Inês. Depois disso, José Ricardo saiu do local no carro de um amigo, mas eles foram seguidos por Ruan, que dirigia o Astra, e João Victor.

Na Avenida Diógenes Silva com a Rua Eliezer Levy, o Astra abalroou o carro do amigo de José Ricardo, que desceu do carro para tomar satisfação com os infratores. Quando se aproximou do Astra, João Victor, que estava no banco traseiro, começou a disparar. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança das proximidades.

Em seguida, os acusados fugiram. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Ruan e João Victor foram presos pelo Bope, na manhã de domingo, no Porto do Greco, em Santana, quando se preparavam para sair do Estado com destino a Belém (PA).

Ainda segundo o APF, João Victor confessou o crime. Disse que jogou a arma no canal da Rua Hamilton Silva. Ruan confirmou ser o condutor do Astra.