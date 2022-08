Inelegível, deputado é proibido de receber recursos públicos para campanha

Pedido foi feito pelo MP Eleitoral porque Max da AABB tem condenação por compra de votos na eleição de 2018

Por SELES NAFES

O deputado estadual Max da AABB (MDB) está proibido de receber recursos do fundo eleitoral para a campanha deste ano. Ele é considerado inelegível. O pedido foi feito pelo Ministério Público Eleitoral e acatado pela justiça eleitoral.

Além de Max da AABB, o candidato a deputado federal Aristides Lopes (Republicanos), também está na mesma situação. Os dois possuem condenação por compra de votos nas eleições de 2018, e estão inelegíveis até 2026. Eles estão recorrendo. Em caso de descumprimento da decisão, que é liminar, a multa será de R$ 100 mil para o partido.

Além do pedido para que não recebam recursos do fundo de campanha, o MP Eleitoral está solicitando ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) que os pedidos de registros de candidaturas sejam indeferidos pela corte.

Até agora, o TRE recebeu 318 pedidos de registros de candidaturas a deputado estadual e 139 a deputado federal.

O prazo final para pedido de registro é 15 de agosto. A partir daí, o tribunal verifica se todos os documentos pertinentes foram apresentados, e o MP Eleitoral se manifesta em todos os processos pelo deferimento ou não dos registros.