No Amapá, candidatos à reeleição recebem a maior parte do fundo eleitoral

Dados do site do TSE demonstram a discrepância na partilha do fundo eleitoral dentro dos partidos

Por SELES NAFES

Não vai ser dessa vez que será mais justa a distribuição de recursos do fundo eleitoral para os candidatos a deputados federais e estaduais. Até agora, os recursos recebidos pelos partidos do Amapá, e já distribuídos aos candidatos, demonstram que os caciques e os candidatos à reeleição concentram neles próprios a maior parte do dinheiro, que é público.

Os dados podem ser conferidos no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizado até às 13h desta terça-feira (30). Entre os deputados federais, dois são os campeões de arrecadação do fundo público de campanha: André Abdon (PP) e Camilo Capiberibe (PSB), ambos candidatos à reeleição.

Até agora, André Abdon recebeu nada menos que R$ 2,5 milhões. 100% desse valor é proveniente do fundo eleitoral. Camilo Capiberibe recebeu o mesmo valor.

Para se ter uma ideia do tratamento desequilibrado dentro dos partidos, basta ver quanto outros candidatos estão recebendo. Por exemplo, a candidata Nete da Pesca, do mesmo partido de Abdon, recebeu apenas R$ 100 mil. Enquanto ele recebe R$ 2,5 milhões, outro candidato da mesma legenda a deputado federal, Dilson Borges, terá R$ 300 mil. Por outro lado, ainda no PP, Leda Sadala, que concorre à reeleição, recebeu R$ 2,2 milhões.

No PSB há casos e casos. Enquanto Camilo terá R$ 2,5 milhões, Cristina Almeida, que também concorre a deputada federal, terá R$ 1 milhão, que já é um valor bem alto. Mas outro candidato da mesma legenda, Yaci Furtado, terá apenas R$ 35 mil para também fazer uma campanha e ser eleito deputado federal pelo PSB.

No PTB, o principal candidato do partido, Kassyo Ramos, que também é o presidente nacional da legenda, atualmente lida a arrecadação entre os candidatos a deputado federal: R$ 3 milhões.

No PCdoB as fatias do bolo também variam de acordo com o candidato. Enquanto a deputada federal Professora Marcivânia recebeu quase R$ 1,6 milhão, o empresário Elias Real, também candidato a federal, terá R$ 500 mil.

Esses números ainda podem mudar, porque os repasses começaram a ser feitos ontem (29), e podem ser acompanhados por qualquer cidadão clicando aqui.