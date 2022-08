PF afirma que Clécio não é investigado na ‘Carburante II’

Foi uma resposta ao advogado do ex-gestor que pediu acesso ao inquérito que investiga crimes na atual gestão da prefeitura

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O delegado que preside o inquérito da Operação Carburante II, Mateus Calabresi, informou hoje (16) que o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (SD), não está entre os investigados. Foi uma resposta ao pedido do ex-gestor que queria ter acesso ao inquérito.

No último dia 11, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra a ex-secretária de Saúde da gestão Furlan, Karlene Lamberg, e contra o vereador licenciado Daniel Theodoro (Psol). Os dois são acusados de participar de um esquema que desviou pelo menos R$ 1 milhão em recursos para combate à pandemia de covid-19.

O desvio teria ocorrido com fraudes no uso de combustível e pagamento de diárias, segundo divulgou a PF. Durante a operação, uma picape que teria sido comprada por R$ 300 mil com dinheiro desviado foi apreendida na residência da ex-secretária de Saúde de Macapá.

A prefeitura de Macapá chegou a divulgar uma nota afirmando que os crimes teriam ocorrido em 2020, na gestão Clécio.

Mas hoje, no pedido de acesso ao inquérito, o ex-prefeito recebeu como resposta que a informação que o inquérito corre em segredo de justiça, e que o “peticionante não é investigado no inquérito policial da operação Carburante”.

Foi a segunda operação da PF em menos de um mês tendo como alvo a atual gestão da prefeitura de Macapá. Em julho, mandados foram cumpridos na casa do prefeito Dr Furlan e no gabinete dele na prefeitura, em inquérito que investiga um suposto de esquema de compra de votos na eleição de 2020.