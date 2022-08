Presidente do Agir diz que processará criminalmente ex-candidato ao governo

Coronel Palmira diz que Bambam usou página do partido para ofendê-la

Por SELES NAFES

A coronel Palmira Bitencourt, presidente do Agir Amapá, anunciou nesta quarta-feira (17) que processará criminalmente o ex-candidato ao governo do Estado, o radialista Jean Bambam.

Bambam teria usado a página oficial do partido no Facebook para fazer uma live e acusar Palmira de ter desfiliado 35 pessoas que ele havia filiado quando estava na presidência da legenda. Ao fazer essas acusações, a presidente afirma que Bambam usou vocabulário “torpe, inapropriado, preconceituoso, leviano e criminoso” contra ela.

O suposto sumiço de filiação no sistema FiliaWeb, gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo Palmira, nunca aconteceu. Segundo ela, um levantamento feito pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral concluiu que os nomes dos filiados nunca foram registrados corretamente por Bambam no sistema FiliaWeb, e que isso só ocorreu após o dia 29 de julho, quando ela recebeu a senha do sistema já na condição de presidente.

O “ex-presidente do Agir Jean Augusto Neves de Melo, de forma irresponsável, deixou de atentar para os dispositivos constantes do Estatuto do partido, o qual esclarece perfeitamente os trâmites a serem seguidos para a devida e regular filiação dos cidadãos junto ao partido”

Além de provocar uma “covarde violência política contra a mulher”, Bambam também estaria ele próprio irregular no partido. No período entre 1º de abril e 21 de julho, período em que presidiu a legenda, Bambam estaria filiado ao MDB, por isso sua candidatura teria sido retirada.

BO na PF

Procurado, Bambam negou que tenha ofendido a presidente do partido, e também que tenha sido negligente no cadastramento dos filiados no sistema Filia Web

“Quem fez a filiação até o dia 2 foi o partido. O meu erro foi não ter tirado a certidão de filiação, mas fomos na PF e fizemos o BO pedindo para investigar como sumiram as filiações”, informou. “No dia 21 (de julho, antes da posse de Palmira) constavam as filiações, depois sumiram. Mas eu nunca disse que foi ela. Tenho as fichas de filiação assinadas pelas pessoas”, acrescentou.

Sobre a filiação no MDB, Bambam admitiu que continua filiado.

“Quando aconteceu a desfiliação do Agir, o meu partido volta a ser o último, neste caso o MDB”.