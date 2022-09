A dor de três mães de filhos assassinados

As mães de Igor, Rafael e Helkison, mortos por policiais militares. de Ato por justiça ocorreu em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amapá, no Centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um ano após a morte dos comerciantes Helkison José da Silva do Rosário, de 38 anos, seu enteado Rafael Almeida Ferreira, de 19 anos, e de Igor Ramon Cardoso Lobo, de 28 anos, amigos e familiares realizaram um ato por justiça.

A manifestação em memória das vítimas ocorreu na tarde desta segunda-feira (12), em frente do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), no centro de Macapá.

Helkison, Rafael e Igor foram assassinados a tiros por policiais militares na noite de 10 de setembro de 2021, no Bairro da Fonte Nova, em Santana, município a 17 km da capital.

Os PMs acusados do triplo homicídio chegaram a ser presos e afastados de suas funções, mas depois receberam o direito de responder ao processo em liberdade.

Emoção

Euricélia Cardoso, mãe do odontólogo e motorista de aplicativo Igor Cardoso, estava muito emocionada.

Ela disse que todos os dias tem sido difíceis desde o dia do crime. Ex-prefeita do município de Laranjal do Jari, Euricélia, afirma que não foram apenas as vítimas que perderam a vida naquela noite, mas cada um dos familiares “perdeu um pedaço de si”. Ela também falou sobre a situação do caso na justiça.

“A perícia foi bem demorada, as etapas necessárias para consolidar as informações com todas as evidências e o envio para o Ministério Público. Eu acredito na idoneidade do delegado e do próprio MP, que demonstraram vontade de trazer a verdade dos fatos com muita transparência. A agilidade da terra não é a mesma nossa, a de Deus é um tempo e a nossa é outra. A gente teve que ter uma compreensão acima do normal para entender que era necessária essa espera. Foram mais ou menos 11 meses. Agora já tem denúncia ofertada”, explicou Euricélia.

Helderson Silva do Rosário, de 41 anos, irmão de Helkison, falou sobre o simbolismo do ato de hoje.

“Esse local é simbólico, porque aqui na frente é a sede do Poder Executivo [Palácio do Governo do Amapá fica do outro lado da rua], ao qual os policiais respondem, e, também, o Poder Judiciário, onde vai ocorrer toda a questão, onde a gente espera a condenação deles. Já se completou um ano e queremos demonstrar que estamos atentos a tudo. A gente não vai se calar diante de tudo o que aconteceu e que está acontecendo”, falou o parente da vítima.

As pessoas que participaram do ato estavam bastante emocionadas. Elas realizaram um momento de louvores e orações.