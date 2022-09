Bandidos invadem e roubam ocupantes de embarcação atracada na orla

Crime ocorreu na orla do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um bandido de 20 anos, suspeito de assaltar uma embarcação atracada no porto do Igarapé das Mulheres, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, foi preso pela Polícia Militar, na noite de quarta-feira (28).

De acordo com informações do 6° Batalhão, populares relataram que três criminosos armados invadiram a embarcação e roubaram joias, roupas e documentos das vítimas. Na fuga, os infratores saíram atirando.

Os militares fizeram diligências na região e visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles foi preso. Trata-se de Iago Willie Souto Ramos, com quem a PM encontrou porções de drogas e munições.

Iago Souto foi reconhecido pelas vítimas como um dos participantes do assalto. Os produtos do roubo teriam ficado com o comparsa que conseguiu fugir para a área de mata.

O infrator foi apresentado no Ciosp do Pacoval.