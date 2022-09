Jaime propõe hospital regional para Vale do Jari

Candidato esteve no sul do Amapá no fim de semana.

O candidato ao governo do Amapá, Jaime Nunes (PSD), esteve em Laranjal do Jari no último fim de semana, onde propôs a construção de um hospital regional para atender à população no Vale do Jari, no sul do Estado.

A proposta está no plano de governo de Jaime e foi apresentada aos moradores de Laranjal e Vitória do Jari.

“Com um hospital aqui, os moradores de Laranjal ou de Vitória do Jari não precisarão mais se deslocar até Macapá para serem atendidos. Muitas vezes eles viajam horas até a capital sem saber se encontrarão vaga nos hospitais. Essa proposta será uma das nossas prioridades para cá”, afirmou.

O hospital regional, segundo a proposta poderá atender, também, a população dos municípios paraenses, como Almerim e Monte Dourado, que fazem divisa com o Amapá naquela região.

“As pessoas dessas cidades já procuram o nosso estado em busca de serviços públicos. Para a construção e gestão desse hospital, podemos buscar parcerias com o estado do Pará. Dessa forma, dividimos os custos e encontramos uma solução eficiente para a população dessa região”, explicou.

Além de profissionais da saúde, o candidato também conversou com lideranças de grupos de jovens, representantes da segurança pública e profissionais da educação.

Interligação

Em Vitória do Jari, Jaime falou da necessidade de conclusão da pavimentação do trecho Sul da BR-156, que liga Macapá aos municípios do Vale do Jari.

Ele afirmou ainda que é necessário construir a ponte que ligará Vitória do Jari a Laranjal do Jari, e uma outra ponte que interligará o Amapá ao Pará.

“Precisamos acabar com esse isolamento que sofre o sul do estado. Temos um potencial grande de produzir nessa região e vender para o restante do Amapá, para cidades do Pará, e até de receber turistas nessa região”.

Jaime também cumpriu agenda de caminhadas.