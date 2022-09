No Amapá, Ipec revela quem lidera corrida pela presidência da República

Lula e Bolsonaro continuam sendo os mais pontuados na pesquisa, que ouviu 800 eleitores em Macapá e outros 11 municípios.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A pesquisa do Ipec (ex-Ibope) encomendada pela Rede Amazônica e divulgada no último sábado (17) demonstrou algumas tendências e definições importantes na corrida eleitoral do Amapá, das disputas locais à presidencial.

Para a corrida ao Planalto, a grande novidade foi o desempate que ocorreu. Na sondagem anterior feita pelo instituto, divulgada no dia 24 de agosto, havia um empate com 39% das intenções de voto para Lula (PT) e para Bolsonaro (PL).

Nesta medição, no entanto, Lula descolou-se e cresceu quatro pontos, chegando a 43% das intenções de voto. Quatro pontos percentuais também foi o que perdeu Bolsonaro, que agora aparece com 35% das intenções de voto.

Como a pesquisa tem 3% de margem de erro, Bolsonaro teria no máximo 38% e Lula no mínimo 40%, o que torna o desempate mais relevante e acentuado, pois fica fora dos limites da margem de erro.

Ciro Gomes (PDT), o único candidato dentre os quatro mais bem pontuados que veio – até o momento –, ao Amapá nessa campanha eleitoral, demonstrou estabilidade: tinha 8% na pesquisa de agosto e manteve os mesmos 8% nessa volta do Ipec.

Simone Tebet (MDB), no entanto, foi a candidata que mais cresceu no Amapá segundo o instituto. A senadora sul-mato-grossense aparecia com 2% e saltou para 7%.

Quem também apareceu nessa pesquisa Ipec foi a candidata Soraya Thrinicke, do União Brasil, que não pontuou na pesquisa anterior e desta vez marcou 2%.

O número de brancos, nulos ou nenhum caiu de 4% para 2% e o número de eleitores que declarou não saber opinar diminui de 5% para 3%. Os demais candidatos não pontuaram no levantamento.

A pesquisa ouviu 800 eleitores em 12 municípios do Amapá. O índice de confiança, segundo o Ipec, é de 95%.

Fotos da capa: Ricardo Stuckert e Miguel Schincariol