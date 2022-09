Partidos trocam ‘barrados’ pela Ficha Limpa

Eloisy Auzier substitui o pai Eider Pena, e Kelly Dantas a ex-deputada federal Jozi Araújo

Por SELES NAFES

Candidatos que caíram na malha fina da Lei da Ficha Limpa estão sendo substituídos por seus partidos ou padrinhos políticos, e agora os novos nomes passarão pelo mesmo crivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). Mesmo recorrendo dos indeferimentos, Eider Pena (Republicanos) e Jozi Araújo (PTB) foram descartados por suas legendas.

O PTB apresentou a candidatura de sua presidente estadual, Kelly Dantas, para concorrer ao cargo de deputada federal no lugar de Jozi Araújo, barrada por condenações de colegiado em função de irregularidades na gestão do Senai de Macapá.

No Republicanos, a solução foi mais caseira. Eider Pena indicou a filha Eloisy Auzier para concorrer a deputada federal em seu lugar. Eider também não passou no crivo do TRE devido a condenações por crimes de enriquecimento ilícito e peculato, em três processados derivados da Operação Eclésia.

As duas substitutas têm experiência. Eloisy Auzier concorreu ao cargo de vereadora de Macapá em 2020, e ficou com uma suplência. Kelly Dantas disputou uma vaga de deputada estadual, em 2018, e também ficou com uma suplência.

O tribunal já julgou todos os pedidos de candidatura deste ano, mas como se tratam de substituições as novas postulantes também passarão por todo o processo, que inclui a análise de documentos, certidões, declarações de bens e a manifestação do MP Eleitoral.