Sem reparos, calçada da orla do Perpétuo Socorro volta a ceder

Erosão está destruindo novamente o calçadão do muro de arrimo da orla do Bairro Perpétuo Socorro.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após um ano e sete meses da obra que “tapou” os grandes buracos ocasionados pela erosão no calçadão do muro de arrimo da orla do Bairro Perpétuo Socorro, o problema reapareceu.

No trecho próximo à Escola Estadual Deuzuite Cavalcante, por exemplo, o solo já cedeu e grandes rachaduras se espalham ao longo do caminho. Por anos, esse também foi perímetro mais afetado.

Segundo os moradores, de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021, a Prefeitura de Macapá realizou obras de recuperação de toda a área afetada. O serviço também contemplou o Complexo do Jandiá.

Hoje, ao passar pelo local, seu Antônio Cordeiro, de 67 anos, precisou sair da calçada e se arriscar no acostamento da rua. Para o morador, que reside há mais de duas décadas no bairro, a obra foi mal executada.

“Faltou planejamento. A força da maré é grande e a estrutura não aguenta. Não jogaram grandes pedras pra fortalecer, por isso tá arriando de novo. Um serviço porco. Eu não vou por aí pela calçada, ainda varo no buraco, e, aí já viu”, comentou.

Dona Maria das Graças, de 63 anos, é pescadora e trabalha com reciclagem. Ela passa pelo local todo dia e opina que só um serviço de reparos rotineiros pode resolver o problema.

“Aqui é a natureza. O que Deus faz, o homem não desfaz. Então, se fizeram o reparo, era pra fiscalizar. Como rachou, já era pra vir e consertar, mas não, a prefeitura espera quebrar tudo para poder vir. Tem que resolver logo, se não vai piorar”, comentou.

Durante a reportagem, foi possível perceber que as placas de concreto do muro de arrimo, estavam intactas no local.

Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) informou que enviará uma equipe técnica para realizar um levantamento das necessidades estruturais da orla do Perpétuo Socorro.

Disse ainda que após o levantamento, o local será incluído no cronograma de execução da pasta.