Soldado militar: governo baixa nota de corte de concursos e aumenta vagas reservas

Medida reduz de 60% para 50% a nota de corte das provas objetivas dos concursos da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá.

O Governo do Amapá modificou os editais dos concursos para soldados do Corpo de Bombeiros (CBM) e da Polícia Militar (PM), nesta sexta-feira (16), reduzindo de 60% para 50% a nota de corte das provas objetivas, realizadas no mês de julho.

Assim, os candidatos que alcançaram 30 acertos nas provas e não zeraram nenhuma disciplina, estão classificados para as vagas de cadastro reserva.

As modificações estão no site da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e Diário Oficial do Estado (DOE).

VEJA AQUI A RETIFICAÇÃO

Ao assinar a retificação, o governador Waldez Góes (PDT), informou que o Estado já solicitou à banca organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC), que faça a nova listagem dos candidatos que irão compor o cadastro reserva de acordo com a nova nota de corte.

Nos próximos dias serão publicados novos editais com o resultado definitivo dos concursos.