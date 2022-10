5ª edição da Corrida Contra o Câncer tem novo percurso

Prova retorna após período de pandemia e tem espaço garantido de inclusão com as modalidades cadeirante e deficiente visual

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A Corrida Contra o Câncer volta às ruas de Macapá no dia 20 de novembro. A ONG Carlos Daniel promoveu um evento de lançamento da 5ª edição da competição na manhã de sábado (8), com a participação da imprensa e equipes de corrida. A prova não acontecia há dois anos devido a pandemia de covid-19.

Este ano, a competição se concentra em frente à sede do Ministério Público Estadual, no bairro Araxá, e percorrerá toda a orla da cidade até chegar no estacionamento do Parque do Forte.

Inclusão

O organizador da corrida e presidente da Ong Carlos Daniel, Agenilson Silva, chamou a atenção para o fato de que a ONG preza pela inclusão de cadeirantes e tem em seu público pessoas que lutaram contra a doença, ou tiveram casos na família em que o parente teve a vida abreviada.

“A ordem é não deixar ninguém de fora. A Corrida é feita para todos. É para aqueles que perderam alguém na família para o câncer, como eu perdi meu filho e a minha mãe; para aqueles que venceram a doença junto com a família e até aqueles que ainda estão lutando e alguém da família queira participar, vai lá, corra! Homenageia essa pessoa”, apelou o presidente da ONG.

Público

Além do público específico, a corrida sempre contou com a participação das assessorias e equipes de corrida para a realização do evento. Entre elas está a equipe Emerson Raner, com 25 atletas. O preparador do grupo, Emerson Rabelo, disse que sempre esteve presente no evento e é um grande entusiasta da competição. Ele contou que já teve casos da doença na família e que já passou por perdas.

“Eu sei o quanto dói perder um ente querido para o câncer. Então, fomentar a conscientização, as políticas de prevenção e fortalecer as campanhas contra o câncer, a gente sempre tem que fazer seja no esporte ou em qualquer outra área”, enfatizou.

Serviço

O campeão na categoria geral esse ano vai levar para casa o prêmio de R$ 1 mil. Já na categoria cadeirantes e deficiente visual, o primeiro lugar geral de ambas leva R$ 500.

As vagas são limitadas a mil competidores e as inscrição estão abertas ao preço de R$ 60 que podem ser feitas pelo site: www.centraldacorrida.com.br/v-corrida-contra-o-cancer, bem como no endereço está disponível o regulamento da competição.