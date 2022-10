Clécio inicia agenda de visitas para estabelecer “boa relação entre os poderes”

A agenda começou pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP).

Compartilhamentos

O governador eleito do Amapá, Clécio Luís (SD), e o seu vice, Teles Júnior (PDT), iniciaram agenda de visitas às instituições públicas do Amapá.

Eles começaram pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), onde foram recebidos pelo presidente, desembargador Rommel Araújo, e membros do poder judiciário amapaense. Eles debateram temas sobre segurança jurídica, desenvolvimento regional, saúde e meio ambiente.

Clécio Luís afirmou que a agenda visa estabelecer vínculos institucionais que permitam manter uma boa relação entre os poderes.

“Essa visita é importante, e espero que ela sinalize esse sentimento de que queremos fazer um governo mantendo essas relações institucionais em favor do Amapá de forma republicana, porque o estado precisa”, disse Clécio.

O presidente do TJAP, Rommel Araújo, falou da necessidade de contato entre as instituições, pois evidencia a preocupação de uma ação conjunta para as soluções que a população precisa.

“Nós temos um objetivo comum que é o de propor ideias para a promoção do crescimento de nosso estado, aproximando os poderes de nossa população”, afirmou o presidente.