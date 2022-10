Desempregado em ataque de fúria ameaça matar a família

Crime ocorreu no conjunto Miracema, na zona oeste de Macapá

Por LEONARDO MELO

Policiais militares prenderam um homem acusado de ameaçar matar a esposa e os filhos durante um ataque de fúria. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (4) no Conjunto Miracema, na zona oeste de Macapá, às margens da Rodovia Norte-Sul.

Os policiais relataram que foram acionados pelo Ciodes após um vizinho informar que o homem havia quebrado a janela com um soco e ameaçava usar um pedaço de vidro para matar os filhos de 10 e 13 anos, além da esposa.

Ao chegar no apartamento, a equipe iniciou o diálogo com o homem que estava alterado. A esposa informou que ele está desempregado, e que há dias vem apresentando comportamentos estranhos e sintomas de depressão.

Hoje pela manhã ele teria acordado agressivo e quebrou a janela.

Durante a negociação, o acusado se acalmou e jogou o pedaço de vidro pela janela. Com a ajuda do Samu, ele recebeu cuidados no ferimento e foi apresentado no Hospital de Emergência de Macapá aparentando estar em surto psicótico.

Mesmo assim, os policiais registraram o caso como violência doméstica.