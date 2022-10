Em Brasília, Dorinaldo se aproxima do cenário nacional com pautas de interesse do Amapá

Malafaia teve encontros com representantes do PDT, OPAS e com o senador Davi Alcolumbre

Em agenda em Brasília, agora como deputado federal eleito, Dorinaldo Malafaia (PDT) cumpre uma série de compromissos já em preparação para o início do seu trabalho como parlamentar no próximo ano.

Em visita à sede nacional do Partido Democrático Trabalhista, Malafaia foi recebido pelo presidente da legenda e ex-ministro, Carlos Lupi. O parlamentar eleito conheceu as dependências da sede nacional João Goulart e recebeu uma mensagem de reconhecimento de Lupi por seu trabalho no enfrentamento à pandemia no Amapá, além das boas-vindas à Câmara.

“Você é um homem da luta, que trabalha contra a covid, ajudando as pessoas a se proteger contra essa moléstia que assolou o Brasil. Você mostrou que a sua vitória é de quem fez a sua própria superação, mostrando seu valor e a sua história”, destacou o presidente nacional do PDT.

Dorinaldo participou ainda com Lupi de videoconferência com o candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT), ao lado de comunicadores e formadores de opinião. No segundo turno das eleições presidenciais, o PDT decidiu pelo apoio ao petista.

Logo após, a saúde foi pauta em almoço do deputado eleito com representantes da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), onde tratou sobre as expectativas de trabalhar conjuntamente pela saúde do Amapá.

Malafaia ainda foi recebido na Câmara dos Deputados pelo deputado André Figueiredo, representando a bancada do PDT na Casa.

No último compromisso do dia, Dorinaldo esteve junto com o senador Davi Alcolumbre (UB). Em pauta, os parlamentares eleitos do Amapá trataram de melhorias para a saúde no estado em temas como o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e o acesso ágil à consultas e tabelas do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos nos preparando da melhor forma possível para iniciar um grande trabalho no parlamento em defesa do povo do Amapá, da saúde e da Amazônia. Agradeço ao presidente Lupi, à nossa bancada do PDT e ao senador Davi pela receptividade”, comentou Dorinaldo Malafaia.

Nesta quarta-feira (19), o parlamentar tem encontro marcado com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).