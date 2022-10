Embarcação afundou com militares, mesários e urna no Amapá

Os servidores e militares faziam o transporte de uma urna eletrônica, da comunidade rural de Uruá, em Itaubal, a cera de 112 km de Macapá. Foto: Seles Nafes

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma embarcação a serviço do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) naufragou na noite de domingo (2), quando servidores e militares faziam o transporte de uma urna eletrônica, da comunidade rural de Uruá, em Itaubal, no leste amapaense.

De acordo com o capitão Jorge Luiz, do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, duas voadeiras saíram da comunidade com destino à foz do Rio Pedreira, próximo à comunidade de Jerusalém do Pau Mulato, onde estava a embarcação maior do TRE.

O local servia como ponto de encontro para todas as embarcações que traziam urnas de áreas ribeirinhas próximas.

Próximo de chegar ao destino, por volta de 22h, uma das duas voadeiras que saíram de Uruá, afundou, devido a uma marola. Porém, como as embarcações vinham em dupla, a outra retornou.

“Depois de ter tirado os guerreiros de dentro da água, a gente os colocou na nossa lancha, a qual estava deslocando na frente deles. Em seguida, fomos fazer a busca da urna nas redondezas e a encontramos flutuando e fechada. Colocamos na embarcação e levamos para a transmissão dos votos na embarcação maior”, detalhou o capitão que informou que todos estavam de coletes salva-vidas.

O incidente com a equipe e a urna pode ter influenciado no horário de fechamento do resultado oficial, que ocorreu só depois das 23h no Amapá.

Ainda conforme o CBM, não foi possível resgatar a embarcação e outros materiais pessoais que estavam nela, pois afundaram numa área de canal muito funda e de forte correnteza.

O TRE ainda não se posicionou sobre o caso.