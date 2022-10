Lula vence no interior, mas Bolsonaro ganha em Macapá e Santana

No Estado, Lula obteve 197.382 votos (45,67%) e Bolsonaro teve 187.621 votos (43,41%).

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A maioria dos eleitores amapaenses votou em Luís Inácio da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), para a Presidência da República. Foram 197.382 votos (45,67%) no ex-metalúrgico, que ficou à frente do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com seus 187.621 votos (43,41%), ficando em segundo lugar no Estado.

Lula ganhou em 13 dos 16 municípios amapaenses. Perdeu nos dois maiores colégios eleitorais – Macapá e Santana -, e em Serra do Navio, no centro oeste do estado, município a mais que Jair Bolsonaro ganhou em relação ao segundo turno de 2018, quando venceu no Amapá por 0,2%, ou pouco menos de 1.500 votos, tendo vencido, na ocasião, em Macapá e Santana e perdido nos demais 14 municípios.

Ocorre que, desta vez, a diferença de votos em Macapá e Santana entre Bolsonaro e o candidato petista foi bem menor do que em 2018.

Em Macapá e Santana, Bolsonaro obteve 113.733 votos (45,98%) e 32.615 (47,85%), respectivamente. Lula, por sua vez, obteve 101.129 (49,88%) e 28.840 votos (43,31%).

Mesmo tendo menos eleitores, em municípios como Laranjal do Jari, Mazagão e Oiapoque, Lula venceu com uma margem bem maior de diferença e foi, também, o que se repetiu na maioria dos demais municípios, o que justifica a vitória do petista mesmo tendo perdido nos dois principais colégios eleitorais.

A cidade que deu o maior percentual de votos para Lula foi Oiapoque, no norte do estado, com 8.885 votos (63,12%), contra 4.353 votos para Bolsonaro (30,92%).

Tebet e os demais

O restante dos candidatos também obedeceu à mesma ordem de colocação que o cenário eleitoral nacional.

Simone Tebet (MDB) obteve 27.497 votos no Amapá (6,36%), Ciro Gomes (PDT) 14.670 votos (3,39%), Soraya Thronicke (0,68%), Felipe D’avila (Novo) 1.236 (0,29%), Padre Kelmon 359 votos (0,08%), Vera (PSTU) 144 votos (0,03%), Sofia Manzano (PCB) 130 votos (0,03%), Léo Péricles 105 votos (0,02%) e, finalmente, constituinte Eymael obteve 62 votos (0,01%).