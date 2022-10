Oposto ao 1° turno, Bolsonaro vence Lula no Amapá

Bolsonaro venceu nas duas cidades mais populosas, Macapá e Santana. Já Lula ganhou em 13 municípios.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Amapá foi o único estado do país onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu ter um resultado diferente neste 2º turno.

Aqui, ele venceu nas duas cidades mais populosas, Macapá e Santana, além de Vitória do Jari, no sul do estado. Já Lula venceu nos outros 13 municípios.

O atual presidente tentava a reeleição, mas perdeu a disputa neste domingo (30), para o ex-presidente Lula (PT), que volta a governar o Brasil em 2023.

Em números totais, Bolsonaro obteve 200.547 votos (51,36%) dos amapaenses. No 1° turno ele havia ficado com 187.621 (43,41%).

Já Lula obteve 189.918 votos (48,64%) no Amapá. Na votação de 2 de outubro, ele havia conquistado 197.382 sufrágios (45,67%).