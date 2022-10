Polícia procura por assassino de motorista de aplicativo

Morte ocorreu em março durante assalto após uma corrida que começou em Santana

Por OLHO DE BOTO

A justiça do Amapá determinou a prisão de Glauber Caio Nunes Cardoso, o “Soldado”, de 28 anos, acusado de planejar um roubo que terminou na morte do motorista de aplicativo Ualax Bruno Almeida da Silva, de 28 anos.

A vítima foi assassinada com 4 tiros ao término de uma corrida que havia feito partindo do município de Santana, onde morava, para uma região periférica do Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá, na noite do dia 3 de março deste ano.

O delegado Leonardo Alves, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), indiciou Glauber Caio nesta terça-feira pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores. A prisão foi deferida pela justiça e agora ele passa a ser considerado foragido.

Duas pessoas já haviam sido presas por envolvimento na morte do motorista, sendo uma mulher e um adolescente (que deu o tiro) que se passavam por passageiros comuns no carro da vítima, juntamente com Glauber Caio.

A princípio, a suspeita era de execução motivada por acerto de contas, mas essa hipótese foi descartada no decorrer das investigações.

Leonardo Alves informou que o indiciado já possui mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, responde por outros processos criminais. E caso seja condenado pela morte de Ualax, poderá receber uma pena de até 34 anos de reclusão.

“Ele foi o responsável por todo o planejamento do ato, demonstrando sua periculosidade e gravidade do crime investigado. Assim, representamos pela prisão preventiva, deferida judicialmente, porém, ele não foi localizado para o devido cumprimento da prisão”, explicou.

O crime

Após chegarem ao local combinado, Ualax foi roubado e atacado a tiros. Um amigo que estava com ele conseguiu fugir. Em seguida, os 3 passageiros fugiram no carro da vítima, um Fiat Mobi encontrado dias depois nas mãos de um ex-detento do Iapen, que também foi preso por receptação.

A Polícia Civil está pedindo que a sociedade ajude com informações que possam contribuir com a captura do criminoso pelo Disk Denúncia da DECCP. (96) 98430-9898