Policial registra BO contra Ramon Frazelly

Por OLHO DE BOTO

Um policial registrou Boletim de Ocorrência, nesta quinta-feira (20) contra o cantor Ramon Frazelly. A vítima narra que estava numa loja de conveniência na companhia da namorada quando passou a ser agredido por Ramon e mais dois homens que chegaram com ele.

O caso ocorreu na madrugada do dia 18, na Avenida Padre Júlio, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Nas imagens captadas por uma câmera de segurança instalada nas proximidades, o artista aparece de costas, já em via pública, correndo de um atirador, que efetua pelo menos 3 disparos. Por sorte, ninguém foi atingido.

Após o caso ter sido amplamente divulgado, o cantor foi procurado pela imprensa e confirmou o desentendimento entre ele e o policial.

Entretanto, o cantor afirmou que só foi saber que os tiros foram dados em sua direção horas depois, quando assistiu ao vídeo pelas redes sociais. Mesmo assim, Frazelly não procurou nenhuma delegacia para registrar BO contra o policial.

Agora, um inquérito foi aberto e o caso passa a ser investigado pelo delegado Ronaldo Coelho. Ele garantiu que vai tomar as devidas providências para esclarecer e indiciar quem esteja errado.

Na manhã de hoje, o delegado foi até ao local do ocorrido e fez buscas por novas imagens da confusão. Em seguida, prometeu intimar o cantor e o policial.

“O cantor não registrou o fato. Quem registrou foi o agente de segurança pública. São duas versões totalmente conflitantes. Queremos ver as imagens de dentro do estabelecimento para saber quem está falando a verdade. Vamos intimar todas as pessoas envolvidas. O fato de quem registra ocorrência não muda o que as investigações vão revelar”, ponderou o delegado.

No último dia 19, o cantor contou ao Portal SN o que aconteceu, pelo menos na versão dele.