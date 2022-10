Ramon Frazelly conta como escapou da morte

Vídeo de cantor circula nas redes sociais em que foge de atirador após briga em conveniência

Por ANDRÉ SILVA

O cantor Ramon Frazelly, de 40 anos, escapou da morte, após se envolver em uma confusão na madrugada de segunda (17) para terça-feira (18) em uma loja de conveniência localizada na Avenida Padre Júlio, no bairro Santa Rita.

Parte da briga foi registrada por câmeras de circuito de segurança de um prédio que fica próximo do local da confusão.

Nele, é possível ver Ramon correndo e poucos segundos depois um homem armado aparece no vídeo efetuando vários disparos na direção do cantor. Assista.

Ramon explicou ao Portal SN.com que quando chegou à loja foi logo hostilizado pelo homem que desferiu várias palavras negativas contra o cantor.

“Ele veio pra cima de mim e disse: esse aí conhece um bocado de bandido, drogado! Disse um bocado de merda pra mim. Aí, ele me empurrou. Foi quando empurrei ele e ele caiu no chão com a arma. Eu vi que ele estava armado e saí correndo”, relatou o cantor.

Ao perceber que o homem estava armado, Ramon correu em direção ao carro e foi embora. Ele disse que nem chegou a ver os tiros que policial disparou.

“Depois que fui ver no vídeo que ele havia atirado no meu rumo. Graças a Deus”, pontuou o cantor.

Frazelly afirmou que já tem informações sobre o homem. Trata-se de um policial militar que, segundo o cantor, tem histórico desse tipo de ocorrência.

Ramon disse que já foi à delegacia para registrar ocorrência e que vai processar o policial por tentativa de homicídio.